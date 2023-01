Gesmundo confermato segretario generale Cgil Puglia, con lui anche Testini e Principale

BARI – Pino Gesmundo è stato confermato segretario generale della Cgil Puglia nel corso del 13esimo congresso del sindacato che si è chiuso oggi a Bari. Confermati nella segreteria regionale anche gli uscenti Dino Testini e Filomena Principale. Nel sottolineare il contributo di idee e proposte, di analisi sul contesto economico e politico, oltre che di azioni per rafforzare l’organizzazione in Puglia, arrivato dalla due giorni di lavori congressuali dalla platea dei delegati, Gesmundo ha ringraziato per la fiducia ricevuta. “Abbiamo di fronte un periodo complesso, anche nel nostro territorio: bisogna dare risposte ai bisogni e alle istanze del mondo del lavoro, di chi un lavoro lo cerca, ai pensionati. Sul piano personale, nonostante le difficoltà, sono sereno – ha detto – perché so che affronteremo questo lavoro insieme e uniti, come ha dimostrato ancora una volta questo nostro congresso. Tutto il gruppo dirigente della Cgil pugliese ha passione e competenza per farsi carico delle sfide che abbiamo di fronte. Soprattutto forti delle nostre piattaforme, dei nostri programmi, del radicamento territoriale che ci caratterizza”.