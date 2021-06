Gli ordini dei medici e delle professioni sanitarie raccolgono le firme per Medicina e Polo pediatrico nel Salento

LECCE – Domani 2 giugno l’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiati di Lecce insieme ad altri ordini di professioni sanitarie, agli OMCeO di Brindisi e di Taranto, a Cittadinanzattiva saranno in piazza Sant’Oronzo dalle 10:00 alle 12:30 per il diritto del grande Salento ad una scuola universitaria di Medicina e un Polo pediatrico adeguato. Le firme saranno consegnate alla Regione Puglia che prima aveva avviato le procedure per la istituzione di Medicina a Lecce, ma poi ha bloccato l’iter.