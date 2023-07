Happy Casa Brindisi, si parte con la prima in casa il 4 ottobre contro Reggio Emilia

BRINDISI- La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi di Legabasket Serie A verrà inaugurata in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 4 ottobre, al PalaPentassuglia contro Reggio Emilia, scelta necessaria poiché la squadra biancoazzurra parteciperà dal 25 settembre al 1 ottobre al Qualification Round BCL in Turchia. Turni casalinghi in occasione delle festività (23 dicembre con Scafati, 7 gennaio con Brescia e 30 marzo con Sassari), mentre sarà la doppia sfida con la Germani Brescia a chiudere il calendario di andata e ritorno della regular season.

Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2024 le migliori 8 squadre al termine al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia. Resta immutato il format di quarti e semifinali dei playoff scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato il format delle LBA Finals che da quest’anno non si disputerà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare.

In questa stagione è prevista una sola finestra dedicata alla attività delle Nazionali, in programma a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight. dal 19 al 27 febbraio con le gare valide per le qualificazioni ai campionati europei del 2025.

GIRONE DI ANDATA LBA 23/24