Il Ministero autorizza il deposito GNL, Cavalera e Quarta: “Ora la Regione faccia la sua parte”

INTERVENTO/ Il procedimento attivato dalla Società EDISON S.p.a. per l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di un deposito di GNL nel porto di Brindisi si è concluso con determinazione positiva. Secondo il Ministero della Transizione Ecologica sussistono i presupposti per l’emanazione del relativo provvedimento autorizzativo previa manifestazione dell’intesa, mediante delibera di Giunta della Regione Puglia. La palla ora passa nelle mani di Emiliano al quale Rossi chiese protezione politica allorché, proprio sulla questione EDISON, la sua maggioranza dapprima si spaccò in tre sull’ordine del giorno presentato da Forza Italia, Lega ed Idea che fu approvato con i voti dell’opposizione e successivamente non garantì il numero legale per l’approvazione del parere contrario espresso dal Comune. Auspichiamo una stagione di pacificazione in cui la politica metta da parte i pregiudizi ideologici e traguardi il rilancio di un territorio in cui il tema del lavoro e dello sviluppo che tarda ad arrivare è causa di forti tensioni sociali, come dimostra la recente situazione del comparto metalmeccanico.

Forza Italia

I consiglieri

Roberto Cavalera e Gianluca Quarta