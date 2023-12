In Consiglio regionale arrivano 46 studenti neo eletti, Capone: “Pronti ad accogliere le loro proposte”

BARI- Si sono insediati oggi presso l’aula del Consiglio regionale di Puglia i 46 studenti neo eletti nell’ambito del progetto Giovani in Consiglio. Parte il loro percorso formativo e di cittadinanza attiva all’interno degli spazi istituzionali e della politica. I neo eletti provengono dalle diverse scuole di tutto il territorio regionale. Il bando, riproposto anche quest’anno dal Consiglio Regionale, ha dato la possibilità a tutta la popolazione studentesca di scegliere i propri rappresentanti, due per ogni ambito scolastico territoriale, all’interno del Consiglio dei giovani studenti pugliesi. Il percorso ha durata biennale.

Ad accogliere gli eletti la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone. “È una bella emozione, che si rinnova ogni volta, vedere i ragazzi nell’aula consiliare – spiega la Presidente – Il segno tangibile di una democrazia partecipativa in cui i ragazzi vengono coinvolti nelle scelte del futuro e diventano loro stessi protagonisti dell’attività legislativa. È anche un bel segnale che tra i 46 eletti oltre il 30 per cento sia rappresentato da studentesse. Il cammino verso la parità della rappresentanza di genere nelle Istituzioni è ormai tracciato, bisogna continuare su questa strada rimuovendo gli ostacoli e creando le condizioni per l’accesso paritario alla vita pubblica”.

Il progetto ha l’obiettivo di fornire alle ragazze e ai ragazzi strumenti di analisi e comprensione dei meccanismi istituzionali alla base del procedimento di legiferazione regionale messo in relazione con il quadro costituzionale nazionale e con il processo di integrazione europea in continua evoluzione. I temi trattati nelle diverse sedute riguarderanno la cultura della legalità e dell’ambiente, la sostenibilità in tutte le sue dimensioni, la lotta alle discriminazioni e i diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

All’insediamento erano presenti anche il Garante regionale dei diritti dei minori, Ludovico Abbaticchio e il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.