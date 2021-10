In Puglia 203 nuovi casi Covid, due nuovi ricoveri, al Perrino solo 3 pazienti

BRINDISI – In Puglia oggi 203 nuovi casi Covid su su 19mila 415 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell’ 1 per cento. Nella provincia di Brindisi si registrano 17 nuovi positivi, nel Barese 70, nella provincia di Foggia 43, Taranto 41, Lecce 29, e un solo caso nella Bat. N

Gli attuali positivi nell’intera regione sono 2.219, in lieve crescita. Tra questi 129 persone, due in più rispetto a ieri, sono ricoverati in area non critica, e 16 sono in Terapia Intensiva. All’ospedale Perrino sono ricoverati 3 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Tutti e tre sono in Malattie Infettive.