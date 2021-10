In Puglia 210 nuovi casi Covid, 30 nel Brindisino: tre decessi

BRINDISI – Oggi in Puglia 210 nuovi casi Covid su 20532 tamponi, tre persone sono decedute. Nella provincia di Brindisi si registrano 30 nuovi positivi, 60 nel Foggiano, 39 nella provincia di Taranto, 53 a Lecce, 22 nel Barese e 3 nella Bat. Le persone attualmente positive sono 2160 di cui 127 ricoverate in reparti non critici e 16 in Terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi ci sono 4 pazienti Covid: 1 in Pneumologia e 3 in Malattie Infettive. Una sola persona è ricoverata nel post Covid di Mesagne.