In Puglia 217 nuovi positivi, nel Brindisino altri 30 contagi

BRINDISI – 217 nuovi positivi in Puglia a fronte di 12mila 761 tamponi, il tasso di positività in tutta è dell’1,7 per cento. Nella provincia di Brindisi ci sono 30 nuovi contagi, 61 in provincia di Lecce, 37 nel Barese, 35 nel Foggiano, 27 nella Bat e 12 nel Tarantino. Sono stati registrati altri due decessi I pugliesi attualmente positivi sono 4.334. I ricoverati sono 168 di cui 23 in Terapia intensiva. All’ospedale Perrino i ricoverati sono 11, di cui 7 in Malattie Infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita sei pazienti.