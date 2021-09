In Puglia 248 nuovi contagi con 204 ricoveri, 40 nuovi casi nel Brindisino,

BRINDISI – Oggi in Puglia 248 nuovi contagi Covid su 13931 tamponi, che corrisponde all’1,7 per cento. Nel Brindisino si sono registrati 40 casi, nel Leccese 59, seguono le aree di Bari con 53 nuovi casi, il Foggiano con 43, Bat con 32 e nel Tarantino 14.

I ricoverati sono in tutto 204 di cui 184 ricoverati in area non critica Covid e 20 in Terapia intensiva. C’è stato un decesso. Stazionari i ricoverati al Perrino, dove ci sono 10 pazienti Covid: 4 in Malattie Infettive e 6 in Pneumologia.