BRINDISI – In Puglia 42 nuovi casi Covid, 12 in provincia di Brindisi. Su 6mila 292 tamponi oggi in Puglia sono stati registrati 42 casi positivi: 10 nella provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, uno nella Bat, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, otto a Taranto. Non c’è stato nessun decesso. Intanto calano i ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi, dove ci sono 19 ricoverati: 7 in Malattie Infettive, 9 in Pneumologia e 3 in Rianimazione.