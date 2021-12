In Puglia incremento di contagi: in un solo giorno quasi 2900 contagi e sette decessi

BRINDISI – Incremento esponenziale di tamponi in Puglia con un aumento dei positivi al Covid. Oggi 29 dicembre risultano 2885 nuovi contagi in un solo giorno, ci sono anche sette decessi. I test effettuati sono 70mila. Nel dettaglio 328 nuovi casi nel Brindisino, salgono anche nel Leccese con 630 nuovi contagi, 926 nel Barese, 368 nella Bat, 292 nel Foggiano, 259 nel Tarantino, 78 fuori regione. Le persone in tutta la Puglia attualmente positive sono 16765, di cui circa 203 ricoverate in area non critica e 24 in Terapia Intensiva.