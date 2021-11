BRINDISI –In Puglia oggi 83 nuovi casi Covid su 14.824 tamponi. Zero decessi. Nello specifico 17 nuovi positivi nella provincia di Brindisi, 9 in provincia di Bari, 0 nella Bat, 11 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Attualmente in tutta la regione sono positive 3.119

persone delle quali 141 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi c’è un lieve aumento dei ricoverati con 7 pazienti in Malattie Infettive e uno nel post Covid di Mesagne.

