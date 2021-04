BRINDISI- La Puglia resta zona rossa sino al 30 aprile, firmata una nuova ordinanza. Il ministro della Salute , Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze che entrano in vigore a partire da lunedì 19 aprile. Una ordinanza dispone il passaggi della Campania a zona arancione, l’altra la permanenza in zona rossa della Puglia e della Valle D’Aosta. Inoltre per le regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

