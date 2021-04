La Puglia verso l’arancione, solo La Sardegna resta rossa: cabina di regia in corso

ROMA- Scende l’indici Rt in Italia che ad oggi è dello 0,81 contro 0,85 dei giorni scorsi. La gran parte delle regioni diventeranno zona gialla solo Sardegna dovrebbe restare rossa. Ancora non c’è l’ufficialità. La Puglia dovrebbe passare nella zona arancione.

Dalle prime indiscrezioni della cabina di regia attualmente in corso è emerso che in zona gialla sojno Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise; in zona arancione Puglia, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta.

In zona gialla da lunedì riaprono i ristoranti all’aperto a pranzo e cena, e niente divieto di circolazione tra le regioni. Per la circolazione tra le regioni arancioni servirà una certificazione che attesti di essere guariti dal Covid, aver fatto il vaccino oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio.