La Regione stanzia 300mila euro per lo Snim, Meo: “Dopo 17 anni qualcuno crede nel Salone e a Brindisi”

BRINDISI – Approvato l’emendamento nel bilancio della Regione che prevede lo stanziamento di 300mil da distribuire nei prossimi tre anni per il Salone nautico di Brindisi per progetti sulla formazione. L’emendamento era stato presentato dal consigliere regionale Mauro Vizzino. Soddisfazione è stata espressa dall’ideatore e organizzatore dello Snim Giuseppe Meo. “Un grande grazie al Consigliere Regionale Mauro Vizzino e all’Assessore alla Formazione della Regione Puglia Sebastiano Leo per aver creduto nel progetto del Salone Nautico – scrive Meo su Facebook – Con un emendamento al bilancio regionale sono stati stanziati € 100.000 l’anno per 3 anni a sostegno di iniziative formative nell’economia del mare, in occasione dello SNIM, che ci consentirà da un lato di raggiungere risultati ancora più importanti rispetto al passato, dall’altro di poter offrire ai nostri ragazzi nuove prospettive lavorative. Dopo 17 anni finalmente qualcuno ha creduto in noi e nelle grandi potenzialità della città di Brindisi”.