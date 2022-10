Le nuove sfide dei porti, e il ruolo di ITS per nuove competenze e professioni: firmato il Protocollo d’intesa

BRINDISI – “Education and Innovation for the Port of the Future”, questo il titolo dell’evento che si tenuto presso il porticciolo turistico di Brindisi, in occasione del Salone Nautico di Puglia (Snim). organizzato da ITS Logistica Puglia (Istituti tecnici superiori). La ricca giornata di lavori si è svolta in tre sessione. Nella prima sono stati affrontati i temi delle grandi trasformazioni che stanno investendo la portualità in Italia e nei Balcani, con un focus su progetti e buone pratiche messe in campo da porti e operatori privati per far fronte alla duplice sfida della transizione verde e digitale.

La seconda sessione si è focalizzata invece sulla domanda di competenze e nuove professioni che tali trasformazioni stanno richiedendo agli enti di istruzione superiore con il conseguente adeguamento dell’offerta formativa.

In questa cornice, la riflessione si è concentrata sul modello ITS e sulla capacità di questo sistema di aggiornare continuamente l’individuazione e caratterizzazione delle skill e dei profili professionali richiesti dallo scenario in evoluzione del settore trasporti e logistica. Alla fine della discussione è stato firmato un Protocollo d’intesa tra gli Istituti Tecnologici Superiori del settore mobilità sostenibile, e le oltre 2000 aziende del cluster Alis. Finalizzato alla collaborazione sinergica tra impresa e sistema formativo, all’adozione di un modello condiviso per la rilevazione dei fabbisogni del sistema produttivo e alla redazione di un repertorio delle competenze necessario allo sviluppo della blue economy.

La sessione pomeridiana infine è stata dedicata alle nuove opportunità di finanziamento volte a sostenere l’upskilling e reskilling delle competenze nel settore e messe in campo dal Fondo Nuove Competenze, dai fondi interprofessionali, dalla Regione Puglia, ma anche, per la prima volta, dai programmi di cooperazione territoriale europea Grecia Italia e Italia Albania Montenegro.

L’evento rientra nel progetto “PORTS PLUS” promosso da ITS Logistica Puglia e finanziato dal programma INTERREG CBC Italia-Albania-Montenegro, che a partire da ottobre 2022 e fino a marzo 2023, vedrà la promozione di workshop e seminari in Puglia, Albania e Montenegro dedicati ai temi del trasporto verde, della mobilità sostenibile, della safety&security nei porti.

All’evento hanno partecipato i componenti della giunta regionale: Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Lavoro, e Alessandro Delli Noci assessore Sviluppo Economico.