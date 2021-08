Leggero calo di nuovi positivi in Puglia, oggi sono 165 e due decessi

BRINDISI – Sono 165 nuovi casi Covid in Puglia, 13 nella provincia di Brindisi. Leggero calo in termini di percentuali rispetto alle ultime settimane. 165 i nuovi casi di infezione Covid a fronte di 13.287 tamponi. I nuovi positivi sono: 19 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Mentre si registrano due decessi. Le vittime in tutta la Puglia salgono a 6.684. I ricoverati sono in tutto 160 di cui 23 in Terapia Intensiva.