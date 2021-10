L’indice di positività in Puglia risale all’1 per cento, al Perrino si svuota Malattie Infettive

BRINDISI – Oggi in Puglia sono 172 i nuovi casi Covid su 14mila 491 tamponi. Sono decedute tre persone. L’indice di positività torna poco sopra l’1%. Nel Brindisino i nuovi positivi sono 12, nel Barese 51, in provincia di Lecce 46, nel Foggiano 37, nel Tarantino 15, e 7 nella Bat.

Attualmente i positivi in tutta la regione sono 2.579, dei quali 142 i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica e 15 in Terapia Intensiva. Calano i ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi dove ci sono solo tre pazienti Covid in Pneumologia. Completamente svuotato Malattie Infettive. La struttura post Covid di Mesagne ospita sei pazienti.