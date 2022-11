Maltempo: arrivo di pioggia e temporali, calano le temperature

BRINDISI – Allerta gialla al sud. Piogge e temporali sono in arrivo al Centro-Sud Italia, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta gialla per domani su 6 regioni: alcune zone di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia. Calo delle temperature nei prossimi giorni anche in Puglia.

I fenomeni meteo , impattando sulle diverse aree del Paese – fa sapere il Dipartimento -, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito della Protezione Civile. L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, sabato 12 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 13 novembre, allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia.