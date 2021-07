Mister Mancini in vacanza nel Brindisino, e non è il solo campione che ha scelto la Puglia

BRINDISI – (foto da Inchiostro di Puglia) I campioni del calcio scelgono il Salento per le loro vacanze. E molti di loro hanno avuto una predilezione per la provincia di Brindisi. Da ieri il CT della nazionale neo campioni d’Europa Roberto Mancini è in vacanza in Puglia. L’allenatore soggiorna a Borgo Egnazia a Fasano. Ieri sera ha fatto un giro nella bella Conversano dove ha visitato la mostra nel castello del paese insieme al sindaco Giuseppe Lovascio, ha cenato poi nel ristorante Pashà.

A Borgo Egnazia con Mancini ci sarebbe anche Alessandro Del Piero che insieme al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria ha inaugurato il centro sportivo Bs sport.

Ed intanto sempre ieri 17 luglio a Ostuni hanno pronunciato il loro si il calciatore dell’Inter Stefano Sensi e Giulia Amodio. I due neo sposti hanno scelto la città bianca per il loro matrimonio. Si sono sposati ieri pomeriggio nella concattedrale di Ostuni.