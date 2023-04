Nasce la Feder Diabetici Puglia Aps , Monica Priore è la presidente

BARI– Lo scorso 01 Aprile 2023 le associazioni “Giovani con Diabete Bari – BAT – Taranto APS ETS”, “Giovani Diabetici Delfini Messapici APS-ETS”, ‘’AGDC Associazione Giovani Diabetici Capitanata”, ‘’Associazione Diabetici Cerignola-Maria S.S. di Ripalta-APS’’, ‘’Diabetici Insieme Puglia ODV” e ‘’In giro col Diabete APS-aderente ANIAD” si sono riunite sotto il nome di Feder Diabetici Puglia APS ponendo al centro le diverse forme della patologia: diabete di tipo 1 e tipo 2 nell’età evolutiva, e diabete di tipo 1 e diabete tipo 2 nei maggiorenni. Verrà costituito un comitato scientifico per definire le scelte strategiche della Federazione e validare i contenuti scientifici delle iniziative. I presidenti delle associazioni hanno deciso di assumere una forma federativa, per avere un’unica voce innanzi alle istituzioni locali e regionali e per entrare a far parte dell’organismo nazionale DIABETE ITALIA con i propri rappresentanti regionali.

Eletta presidente è la nuotatrice diabetica Monica Priore, delegata dell’A.G.D. Delfini Messapici APS-ETS:

“Ringrazio le associazioni per la fiducia accordatami. Si tratta di una grande responsabilità che cercherò di gestire con il massimo impegno. La situazione diabetologica pugliese è molto complessa e non sempre rispondente alle reali esigenze del malato. Da sportiva posso solo dire che insieme alle associazioni aderenti alla FEDER DIABETICI PUGLIA APS, daremo il massimo per raggiungere i traguardi che ci prefisseremo. Sicuramente l’entrata della Federazione in DIABETE ITALIA permetterà di portare le esigenze pugliesi anche ai tavoli decisionali nazionali.”

Le altre cariche elette sono:

Vice Presidente Lucia Vitale, dell’G.D. Bari – BAT – Taranto APS ETS;

Segretario Marco Taurino, dell’associazione In giro col Diabete APS;

Tesoriere Pierluca D’Aquino, dell’associazione Diabetici Insieme Puglia ODV;

Consigliere Vincenzo Tampone dell’associazione Diabetici Cerignola-Maria S. di Ripalta- APS

Consigliere Gino Vescera dell’ AGDC Capitanata

I diabetici che vorranno entrare a far parte della grande famiglia della FEDER DIABETICI PUGLIA APS, per dare un contributo fattivo alla causa, potranno iscriversi a una delle associazioni aderenti.

Mentre le associazioni che si occupano di diabete sul territorio pugliese, potranno aderire alla federazione effettuando formale richiesta a mezzo email o PEC ai seguenti indirizzi: