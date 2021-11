Ok del Consiglio dei ministri: in Puglia assunzione per 7mila operatori sanitari, Bruno: “Non basta”

BARI – Assunzioni nella sanità post pandemia. Sono almeno 7mila in Puglia gli operatori sanitari tra medici, infermieri e oss che assunti a tempo in questi mesi affrontare l’emergenza Covid, saranno ora assunti a tempo indeterminato. Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alla stabilizzazione degli operatori sanitari, per lo più giovani che in questo anno e mezzo hanno lavorato negli ospedali e nei presidi sanitari italiani.