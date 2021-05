Playoffs buona la prima: Brindisi batte Trieste

BRINDISI /Flash – (di Amedeo Confessore) Secondo tempo: Ritornano in campo per gli ultimi venti minuti le due squadre, Brindisi mantiene il vantaggio accumulato in maniera agevole, Trieste non riesce a impensierire i padroni di casa che toccano il più quindici (60-45), in apertura del periodo finale che scivola via senza che nulla venga aggiunto all’economia dell’incontro e sancisce la vittoria della Happy Casa con il punteggio di (85-64).

Gara 2 domani, Venerdì 14 Maggio alle 20:45 sempre al PalaPentassuglia.”

Primo tempo: Si gioca a Brindisi la gara 1 dei quarti di finale per i playoffs della Lega A di basket tra la Happy Casa e l’Allianz Pallacanestro Trieste.

Inizia in modo incerto Brindisi non trovando le giuste spaziature offensive e il dinamismo consueto, Trieste conduce nel punteggio per i primi sei minuti, ci pensano prima Bostic con una tripla e poi Thompson con una schiacciata a segnare il primo vantaggio brindisino nel primo quarto.

La Happy Casa scioglie i nodi dell’ansia e inizia a macinare gioco e presenza sotto i tabelloni fino a raggiungere il vantaggio in doppia cifra a metà del secondo quarto, per poi espandersi fino al (43-28) dei primi venti minuti.