Foggia- Primo caso in Puglia di West Nile, il virus trasmissibile dagli uccelli infetti all’uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara. E’ accaduto a Foggia dove un uomo di 40 anni è risultato positivo al West Nile. Ora è ricoverato in isolamento all’ospedale Riuniti di Foggia. Sono in corso le indagini epidemiologiche per adottare le misure di contenimento. L’uomo ha febbre e mal di testa.

