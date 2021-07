Quando la toppa è peggio del buco, la replica di Feel Good: “Non paghiamo 4 euro l’ora, perchè ridurremo le ore del contratto”

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’amministratore di Feel good la società che ha presentato l’offerta per la gestione di un anno della piscina comunale di Sant’Elia. La replica contiene una serie di osservazioni, a tratti anche diffamatori sul nostro lavoro giornalistico in merito al nostro precedente articolo, che continuiamo invece a sostenere, convinti della veridicità delle dichiarazioni rese dalla nostra fonte e da noi riportate.

Per deontologia pubblichiamo integralmente la nota dell’amministratore di Feel Good Gianni Martina

“Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Strappare like, commenti e diverse condivisioni ma al prezzo di confondere i lettori meno accorti che scambiano la bufala per verità, riamplificandola, ripubblicandola e condividendola con i loro contatti, in un gigantesco turbine dove non si capisce più dove finisce lo scherzo e inizia la notizia vera. E siccome le pagine visualizzate sono oggi la sola moneta che paga il web, ecco che gli illustri quotidiani online mettono in bella mostra colonnine acchiappa-click e photo gallery ignobili, piene zeppe di cose che nemmeno “Cronaca Vera” ai suoi

tempi d’oro. Fatta quest’ adeguata premessa, passiamo ora nel merito: Al momento abbiamo effettuato solo pochi colloqui conoscitivi con i veterani collaboratori che si sono candidati a proseguire il loro percorso professionale c/o la piscina di S.Elia, alcuni andati a buon fine ed altri non confermati per professionalità dimostrata non in linea con la nostra politica aziendale. Si raggiungono le €/h 4,00 nel momento in cui si mantengono le stesse unità che c’ erano nella precedente gestione. Ma così non sarà perché si ridurranno le ore che mensilmente il collaboratore potrà svolgere inserendo più di 2 receptionist che svolgeranno a turni la collaborazione, raggiungendo quasi il doppio del compenso orario oggetto dei disprezzabili commenti ricevuti. Non conoscere la verità significa esprimersi su supposizioni ma alla fine ciò che conta è il retroscena. Bene, il retroscena Voi, Signori, credo che a questo punto non lo conosciate bene. La nostra volontà di gestire l’ impianto comunale S. Elia di Brindisi al momento è entusiasmante, vi chiedo solo la cortesia di non demotivarci con questi commenti assurdi ed articoli inutili prima ancora di iniziare, perché Noi le risposte siamo abituati a darle sul campo e non sui giornali. E ringrazio nuovamente l’ Amministrazione comunale di Brindisi che ci sta affidando ad una realtà importante e conosciuta che esiste da ben 14 anni come quella di Feel Good, con la sua storia e con 45 collaboratori annuali a cui si andranno ad aggiungere altre 10/15 risorse per la gestione della struttura su Brindisi. Dare fiducia ci consente di vivere con maggior serenità, investendo le nostre energie e le nostre risorse in qualcosa di positivo e costruttivo. Pertanto fateci lavorare, eventuali critiche e/o complimenti ci piace riceverli alla fine di un percorso.

Grazie Gianni Martina, Amministratore Feelgood”.