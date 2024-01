BRINDISI- Radiologia interventistica, Amati: “Dopo la tragedia la riattivazione del servizio”. Sarà riattivato il servizio di Radiologia interventistica presso l’ospedale Perrino di Brindisi con rimodulazione del personale su intera regione, ad annunciarlo il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati che dice: “Sarà riattivato a giorni il servizio di Radiologia interventistica del Perrino di Brindisi, con un provvedimento regionale di rimodulazione del personale, come auspico da diversi mesi e inutilmente. È questo l’impegno dell’assessore regionale alla Sanità e del direttore del dipartimento Salute, in linea con gli atti amministrativi vigenti della Regione. In Puglia abbiamo una rete trauma e malattie tempo-dipendenti, fondata sugli ospedali di II livello, tra i quali c’è il Perrino, per cui a dover garantire la continuità del servizio, provvisoriamente ed evitando la morte delle persone, dovrebbe essere il personale applicato negli ospedali di I livello o per prestazioni in elezione, ossia non urgenti. Insomma, prove generali di AziendaZero, la cui importanza non può più essere negata. Certo non mi sfuggono la scarsità di personale e altri problemi di notevole complessità organizzativa, ma nelle more che questi si risolvano non è ammissibile interrompere i servizi indispensabili. La volontà è in grado di muovere le montagne, se unita alla conoscenza dettagliata delle questioni, senza scuse o diversivi. Mi spiace solo che questi atti di volontà arrivino solo a valle di un evento tristissimo e doloroso”.

