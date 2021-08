Rientrata l’emergenza sul litorale, spenti i tre focolai

BRINDISI -(Aggiornamento h. 20) l’emergenza incendi sul litorale di Brindisi è rientrata. Sono stati domati i tre focolai. Lo ha annunciato il sindaco Rossi. “Lo stato di allerta incendi riguarda tutta la Puglia – afferma Rossi – e fare fronte con i mezzi più avanzati per coprire tutti i focolai non è semplice, a maggior ragione ringrazio i Vigili del Fuoco di Brindisi per lo sforzo notevole compiuto oggi.I l comando è riuscito ad impiegare 5 squadre, tutte quelle disponibili ed hanno lavorato in condizioni davvero difficili. Inoltre ringrazio la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia locale impegnata con 3 pattuglie per la gestione del traffico e il gruppo di volontari della Protezione civile del Comune di Brindisi che si è messo a disposizione per la sicurezza della nostra comunità.”

Emergenza incendi era scoppiata intorno alle 15 e aveva interessato tre zone da Acque Chiare ad Apani. Le fiamme si sono diffuse in più punti. Grande il lavoro dei vigili del fuoco

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per la gestione della viabilità e della SICUREZZA. Sono alle 20 è stata interdetta la viabilità sulla litoranea tra località Sbitri e l’area ex pista di motocross. Via Maestri del Lavoro (conosciuta come strada IAM) è percorribile.

