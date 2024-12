“Rose di me” , Paola Petrosillo racconta al Mediaporto il suo nuovo album

BRINDISI- Questo sabato ancora un evento speciale al Mediaporto dedicato alla ricerca artistica, a darle parola, a farla esistere, questa volta con la poesia della cantautrice brindisina più raffinata che il nostro territorio abbia generato, probabilmente l’unica: Paola Petrosillo.

Alle ore 21 infatti, lei e Valerio Daniele, complice e compagno d’avventura di questa creazione, dialogheranno tra un brano e l’altro del loro album con Luigi D’Elia, narratore, autore e direttore artistico del progetto culturale del Mediaporto.

Si tratta di un incontro speciale di parole, racconti e musica dedicato a tutto quello che c’è dietro, a quello che si può dire, a quello che resta segreto della creazione musicale e di quest’album in particolare.

ROSE DI ME è il primo LP solista di PAOLA PETROSILLO, la cantautrice e chitarrista brindisina, da anni impegnata in un costante lavoro di ricerca etnomusicologica (con i progetti “Encardìa” e “MARinARIA”, tra gli altri), oltre che co-fondatrice di Desuonatori, il Coordinamento pugliese di autoproduzioni di musica inedita che ha prodotto questo disco insieme a NOS Records.

È un disco di raffinata delicatezza che raccoglie nove canzoni scelte “dal giardino” degli ultimi dieci anni di vita e di composizione della cantautrice: i brani sono frammenti di esistenza raccontati per necessità, con urgenza lirica, per assecondare e definire sentimenti, dolori sommersi, felicità improvvise. La struttura testuale di ogni canzone è quindi legata al tipo di racconto: a volte realistico, a volte intimo, a volte onirico o totalmente astratto.

Gli arrangiamenti di Valerio Daniele, musicista e compositore salentino di lunghissima e riconosciuta esperienza (oltre che Coordinatore del collettivo “Desuonatori” e vincitore del “Premio Rota 2023”), sono cuciti addosso a ogni canzone con estrema cura, intessendo armonie che danno ai brani la forma di racconti in continuo divenire, allontanandoli da qualsiasi riferimento a una tradizione cantautoriale tradizionale, ma proiettando così ogni lirica verso una dimensione sonora “altra” e più vasta.

Questa sarà la “bottega d’arte” che con delicatezza si aprirà eccezionalmente al pubblico. Ospite della serata anche Vincenzo Maggiore, altro cantautore brindisino vicino alla ricerca di Petrosillo. Il vino per allietare la serata sarà offerto gentilmente da Cantine Risveglio Agricolo.

L’appuntamento è l’ultimo del cartellone di questi mesi del Mediaporto, TU SEI UNA TERRA CHE NESSUNO HA MAI DETTO, frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

L´evento come gli altri in programma è aperto e gratuito al MediaPorto – Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1 – Brindisi – Info: 0831 – 544301