BRINDISI- Sciopero Ferrovie Sud Est, possibili cancellazioni e ritardi . Le segreterie regionali Puglia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, e USB hanno proclamato uno sciopero di quattro ore venerdì 11 novembre 2022, dalle 17.00 alle 21.00 per ragioni di natura organizzativo-gestionale. I treni e gli Autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato dalle medesime sigle sindacali del 16 settembre 2022, si è registrata un’adesione del 21 per cento.

