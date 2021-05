Scontro tra due auto in via Sicilia, ferite due persone, uno dei conducenti positivo al droga test

BRINDISI- Scontro tra due auto in via Sicilia, ferite due persone. Incidente ieri sera in via Sicilia a Brindisi , coinvolte tre auto. E’ accaduto verso le 21.30 una Fiat Punto che percorreva via Marche con direzione di marcia viale Aldo Moro, giunta all’intersezione con via Sicilia non si fermava allo stop. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto con una Fiat 500 che proveniva da via Tirolo direzione di marcia rione Santa Chiara. A causa della collisione la Fiat 500 è andata a scontrarsi a sua volta con un’auto parcheggiata sul lato sinistro di via Sicilia. Due persone sono rimaste ferite, sul posto autoambulanze del 118. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi e costruito la dinamica dell’incidente.

Uno dei conducenti è stato denunciato perchè alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, inoltre gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Ma multato e decurtati i punti della patente anche per l’altro conducente perchè da neopatentato era alla guida non completamente sobrio.

BrindisiOggi