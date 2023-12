Torna il Memorial “Natale con un sorriso per tutti”, gare e tornei all’insegna dell’inclusione

BRINDISI- Torna il Memorial “Natale con un sorriso per tutti” in ricordo di Fabio Zecca, Cesare Litti e Michela Patronelli. Domenica 17 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il campo sportivo Cedas Avio di Brindisi si svolgeranno una serie di gare e tornei per i più piccoli volte all’inclusività. Cedas, MFR, Emas Puglia e Casale Volley insieme per lo sport. Alla manifestazione sarà presente l’atleta del calcio freestyle Alessandro Colazzo ed alcune agenzie di spettacolo ed animazione .

L’intero incasso sarà devoluto alle seguenti associazioni di volontariato:

Ant, AIDO, Il Bene che ti voglio, Oltre l’Orizzonte.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.