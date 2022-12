“Tratti che non fanno male”, mostra  di Carmelo Garofalo, domani l’inaugurazione

MESAGNE- Si inaugura Mercoledì 28 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Affreschi del Castello Normanno Svevo di Mesagne, la Mostra “Tratti che non fanno male”, con le illustrazioni grafiche di Carmelo Garofalo.

Le illustrazioni accompagnano il tradizionale Calendario della Cooperativa e hanno lo scopo di umanizzare i più comuni e diffusi tratti psichiatrici, mostrando come, conoscendoli e prendendosene cura, non fanno male ma offrono alla società l’opportunità di migliorare la vita di queste persone.

La mostra sarà inaugurata alla presenza di numerosi ospiti, tra i quali l’artista, il Sindaco di Mesagne On. Matarrelli, il Presidente della III commissione sanità della Regione Puglia Consigliere Vizzino, Il Direttere dell’Ambito territoriale Francavilla 3 Gianluca Budano.

BrindisiOggi