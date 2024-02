Un Osservatorio comunale contro la droga. Arriva l’ok dalla Conferenza dei Capigruppo

INTERVENTO/ Un Osservatorio contro la droga che coinvolta studenti, scuole, associazioni, volontariato, sport e commercianti. E’ questa la strada che abbiamo scelto di adottare oggi in Conferenza dei Capigruppo, dopo la mia richiesta di attivare l’amministrazione nella lotta a un fenomeno gravissimo e preoccupante che non possiamo più fingere che a Francavilla non esiste. Il consumo e lo spaccio di droghe, anche molto pesanti, è una piaga che dobbiamo debellare insieme, come comunità, non limitandoci ad aspettare solo la Giustizia. Per questo ho chiesto ai colleghi di intervenire e insieme abbiamo deciso di ripercorrere la stessa strada già intrapresa negli anni passati contro la dispersione scolastica. L’Osservatorio godrà anche di un budget stanziato dal Comune per tutte le eventuali spese. Ma la sua missione sarà compiuta collegialmente, con iniziative, studi, comunicazione, che possa toccare quante più persone possibile, soprattutto giovani. Non è il fine ma è l’inizio di qualcosa che può diventare, me lo auguro, un modello per tutti.

Maurizio Bruno

(Presidente del Consiglio comunale di Francavilla Fontana)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)