Vaccinazione per la fascia 60-69 riprendono il 6 maggio, il nuovo appuntamento su “La Puglia ti vaccina”

BRINDISI – Ripartono il 6 maggio le vaccinazioni per la fascia di età tra 60 -69 anni. Una sospensione dovuta alla mancanza del vaccino Astrazeneca.

Intanto nella Asl di Brindisi continuano regolarmente le vaccinazioni con seconde dosi. Somministrazioni di prime dosi sono in corso per le persone afferenti alle reti di patologie – pazienti con malattie rare, oncologici, emopatici – e anche per quegli anziani over 80 che non si erano prenotati e che saranno vaccinati nei centri di Brindisi, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne e San Pietro Vernotico. Nella giornata di ieri sono state somministrate in tutto circa mille dosi. Sono in programma domani, giovedì, grazie all’arrivo di più di 15mila dosi di Pfizer, le vaccinazioni per i soggetti fragili a cura dei medici di medicina generale, che finora hanno somministrato 12mila dosi.

Entro domenica 2 maggio potranno essere vaccinati tutti gli utenti per i quali i medici di famiglia avevano già programmato le somministrazioni.

Un’ulteriore consegna di vaccini Pfizer, circa 14mila dosi, è prevista per il 5 maggio: dal giorno successivo i medici di medicina generale proseguiranno con le vaccinazioni delle persone fragili.

A partire dal 6 maggio saranno riprogrammate le prenotazioni per i nati tra il 1952 e il 1961: potranno prendere visione del nuovo appuntamento, consultando il sito “La Puglia ti vaccina” https://lapugliativaccina. regione.puglia.it/ o recandosi nelle farmacie.

Per qualsiasi dubbio si può contattare il numero verde 800888388 solo rete fissa oppure 080 9181603 rete fissa e cellulare.