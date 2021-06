Arriva a Brindisi “Alfonsino” il delivery sostenibile, in previsione l’assunzione diretta di 50 riders

BRINDISI – Arriva in Puglia Alfonsino il delivery sostenibile che permette di ordinare anche da Facebook . Già attivo in oltre 300 comuni di Italia, per l’avvio del servizio di consegne di cibo a domicilio nella città pugliese assumerà decine di rider a Brindisi.

“L’attuale situazione che stiamo vivendo ha fatto scoprire a molti italiani il food delivery, così che anche nei piccoli centri, la voglia di ricevere comodamente a casa il proprio pasto è dilagata. Se per le multinazionali del “delivery” la capillarità sul territorio non è sostenibile, lo è per una realtà come Alfonsino che nasce proprio per offrire questo servizio alle piccole città, con un approccio più “umano” e più vicino alle esigenze delle comunità locali. Un Delivery sostenibile sia nelle modalità di coinvolgimento dei rider, che sono regolarmente assunti dall’azienda, sia nel coinvolgimento dei ristoratori all’interno della piattaforma, che hanno a disposizione un coach che li supporta per far in modo che il servizio sia realmente utile per la loro attività.” – spiega Domenico Pascarella, co-founder di Alfonsino.

Nato a Caserta nel novembre del 2016, dall’ingegno ed intuizione di Carmine Iodice, Domenico Pascarella e Armando Cipriani, Alfonsino è già attivo in più di 300 comuni italiani, 8 regioni e può contare su oltre 700 ristoratori partner tra cui Burger King, Grom e Old Wild West .