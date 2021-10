Covid: in Puglia 66 nuovi contagi su oltre 16mila tamponi, e un solo contagio a Brindisi

BRINDISI- Oggi in Puglia 66 nuovi contagi Covid su 16031 tamponi, la percentuali di positivi resta bassa. Si registra però un decesso. Nella provincia di Brindisi un solo nuovo positivo, 18 nel Barese, 13 nel Foggiano, 20 nel Leccese, 5 nella Bat e 6 nella provincia di Taranto. Le persone attualmente positive sono 2159 di cui 134 ricoverate in aree non critiche e 18 in Terapia Intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi i ricoverati sono in tutto 4: 3 in Pneumologia e 1 in Malattie infettive.