Covid: in Puglia 70 nuovi positivi, 14 nel Brindisino

BRINDISI – In Puglia 70 nuovi casi Covid, 14 nel Brindisino. Non si sono registrati decessi. In tutta la regione sono stati registrati 70 casi su 3.692 test, con una incidenza in crescita a 1,89%. La distribuzione è di 26 nuovo casi in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 3 nella provincia Bat e altrettanti nel Foggiano, 2 casi fuori regione e 3 di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate con il Covid 5 persone: 2 in Malattie Infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid i Mesagne ospita 4 pazienti.