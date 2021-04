Da lunedì zona arancione, ma i contagi nel Brindisino sono alti oggi 182

BRINDISI – Da lunedì 26 aprile si passa in zona arancione ma i contagi anche nel Brindisino sono alti. Oggi in Puglia 1255 nuovi positivi su 13331 tamponi, nella provincia di Brindisi sono ben 182, uno dei dati più alti delle ultime settimane. A Bari 333, nella Bat 153, nel Foggiano 193, nel Leccese 145 e nel Tarantino 237. Particolarmente allarmante la situazione nel comune di Mesagne dove in cinque giorni sono risultate 127 persone positive. Intanto la Puglia termina le scorte di Astrazeneca, rimaste poche dosi di Johnson e Johnson, mentre buona al momento la scorta di Pfizer per i soggetti fragili.