Green pass per accedere in ospedale e nelle strutture socio sanitarie, la Asl di Brindisi si attrezza

BRINDISI – Ospedali come musei e cinema. Green pass per entrare in ospedale, nelle strutture socio sanitarie socio assistenziali. La Regione Puglia ha inviato la direttiva a tutti i direttori generali e sanitarie affinchè si adeguino alla normativa nazionale. Per l’accesso nelle strutture sanitarie e socio‐sanitarie sarà necessario mostrare il green pass dagli accompagnatori dei pazienti, e dagli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. L’accesso è consentito solo per la permanenza nelle sale di attesa: dei dipartimenti d’emergenza e accettazione; dei reparti di pronto soccorso; dei reparti delle strutture ospedaliere.

La direzione sanitaria della struttura sanitaria è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché muniti del Green Pass.

Ciascun direttore generale di ASL, AOU, IRCCS, Ente Ecclesiastico o figura equivalente per le Strutture private accreditate, deve, pertanto: impartire formali e puntuali disposizioni affinchè gli accessi alle strutture di propria competenza siano sempre presidiati da operatori (es. personale di vigilanza, personale addetto alle portinerie e ai varchi di ingresso, etc…) incaricati / delegati anche per le verifiche dei Green Pass; adottare specifiche misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle attività di verifica presso le articolazioni di propria competenza; designare formalmente gli addetti alla verifica dei Green Pass, secondo il modello organizzativo definito e garantire che il personale addetto alle verifiche sia munito di dispositivi mobili su cui dovrà essere installata l’APP “VerificaC19” per il controllo di validità dei Green Pass.

A tal proposito il direttore generale della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone ha convocato per lunedì prossimo una riunione organizzativa per adempiere alla direttive ed organizzare i controlli anche nelle strutture sanitarie di sua competenza.