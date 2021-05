Impossibile prenotare una colonscopia o una visita pneumolgica, il Covid allunga le liste d’attesa

BRINDISI – Impossibile prenotare una colonscopia, lo stesso vale per una visita pneumologica. Il sistema di prenotazione della Asl di Brindisi non segnala nessuna data disponibile per queste due prestazioni. Il Covid in Puglia ha allungato le liste d’attesa. Accade a Bari che al Policlinico la prima data utile per una tac al Torace è il 19 settembre 2022.

Ma quali sono i tempi di attesa nella provincia di Brindisi per gli esami fondamentali per diagnosticare i tumori più diffusi come quello alla mammella, ai polmoni, al colon retto e alla prostata? Tra le tante storie segnalate c’è quella di Maria, una donna di 62 anni che aveva richiesto con urgenza di poter fare una colonscopia con biopsia. La donna aveva tracce di sangue nelle feci. “Ho provato a prenotarmi al cup della Asl di Brindisi – spiega – ma non c’era posto. Si apriva qualche possibilità forse per fine luglio. Fra due mesi e mezzo. Sono stata costretta a rivolgermi presso una clinica privata ed ho pagato 160 euro. Non potevo aspettare tutto quel tempo”. In realtà consultando il sistema di prenotazione della Asl di Brindisi non c’era alcuna possibilità di fissare un appuntamento. La ricerca non ha dato nessuna data disponibile per una colonscopia. Lo stesso accade per una visita pneumologica. Agende chiuse, sino a data da destinarsi.

Con il Covid molte prestazioni sanitarie sono saltate. L’ospedale Perrino di Brindisi, il più importante della provincia è diventato in questo anno di pandemia, insieme a quello di Ostuni, ospedale Covid. Molte delle prestazioni sono state trasferite all’ospedale Camberlingo di Ostuni, o nei poliambulatori della provincia. Ritardi e rallentamenti hanno subito tutte le prestazioni diagnostiche. Fortunatamente i tempi d’attesa non sono lunghi nella stessa maniera. Per una prima visita senologica nella Asl brindisina la prima data utile è il 3 giugno presso l’ex ospedale di San Pietro Vernotico dove da anni ormai c’è un efficiente reparto di Senologia. Bisogna invece aspettare sino al 28 luglio per la stessa visita al Perrino. Stessi giorni per una Mammografia bilaterale. Per una prima visita gastroenterologia bisogna aspettare il 17 luglio al Perrino, mentre il 24 giugno si può fare a San Pietro Vernotico. Niente date per la Tac al torace, l’unica disponibilità a Fasano dal 12 giugno. Nessun appuntamento per una visita urologia, salvo il 25 giugno ma sempre a Fasano.

Lu.Po.