In Puglia 139 nuovi casi Covid, 16 nel Brindisino con 9 ricoverati

BRINDISI – Oggi in Puglia 139 casi Covid su 14966 tamponi. E’ stato registrato un decesso. Nella provincia di Brindisi i nuovi positivi sono 16, mentre 61 nella provincia di Lecce, 49 nel Barese, 7 nella Bat, 5 nel Foggiano e zero a Taranto. Attualmente in tutta la regione sono positive 2942 persone, calano i ricoverati con 166 pazienti in reparti non critici e 19 in Terapia Intensiva. Stabile il numero di ricoverati Covid all’0spedale Perrino di Brindisi: sono in tutto 9, 4 in Malattie Infettive e 5 in Pneumologia.